한국화웨이, 손루원 신임 대표 선임

인도네시아·필리핀 거쳐 한국 대표로

[아시아경제 한진주 기자] 한국화웨이 신임 대표에 손루원 전 필리핀 네트워크 사업총괄 부사장이 선임됐다.

손루원 신임 대표는 15년 이상 글로벌 통신 업계에서 폭넓은 경험을 쌓은 전문가다. 2006년 화웨이에 입사해 2007년부터 2015년까지 화웨이 인도네시아에서, 2016년부터 화웨이 필리핀에서 네트워크 사업 총괄 부사장직을 수행했다. 전략적 파트너십 구축을 통해 사업을 이끌어 필리핀 현지 통신사 등으로부터 높은 평가를 받았다. 손 신임 대표는 호주 모나쉬대학교 공과대학에서 전기 컴퓨터 시스템 공학 석사과정을 이수했다.

손루원 신임 대표는 "전 세계 최초 5G 상용화 국가이자 글로벌 ICT 강국인 한국으로 오게 되서 매우 기쁘게 생각한다"면서 "화웨이는 선도적인 통신인프라 및 인공지능 기술로 한국의 디지털 뉴딜 정책의 성공과 산업 발전을 위해 기여하고 한국 기업들의 디지털 트랜스포메이션을 지원함과 동시에 한국 기업들과의 상생, 협력을 통해 건강한 생태계를 구축하는데 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.

