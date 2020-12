기아차, 고급 대형버스 '그랜버드 프라이버시 31' 출시

[아시아경제 우수연 기자]기아자동차는 비대면 사양을 대폭 적용한 고급 대형버스 '그랜버드 프라이버시 31'을 출시한다고 9일 밝혔다.

이번에 출시된 상품성 개선 모델은 기존의 '그랜버드 슈퍼 프리미엄'에 개인의 독립된 공간을 늘리고 항균 소재를 적절히 배치해 쾌적한 실내 환경을 제공하는 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인한 비대면 시대에 맞춰 개발됐다.

그랜버드 프라이버시 31은 좌석간 전후 거리를 기존의 845mm에서 900mm로 55mm 넓히고 시트 좌우 크기를 480mm에서 630mm로 150mm 늘려 탑승객의 독립 공간을 확대한 독립 우등시트를 적용했다.

이와 함께 좌석간 항균 커튼을 설치해 비말을 차단하고 프라이버시 공간을 제공해 탑승자 간 접촉을 최소화 할 수 있도록 했다.

쾌적한 실내 공간을 위해 이온을 발생시켜 항균과 제균 작용을 하는 플라즈마 클러스터 이오나이저도 장착했다. 또한 깨끗한 실내 공기를 만들어 주는 공기청정기, 신선한 외기 공급을 위한 실내 공기 자동환기장치, 운전중 공기 순환을 원활하게 해주는 전동식 해치를 추가해 실내 환경을 개선했다.

그랜버드 프라이버시 31의 가격은 스탠다드데커 모델이 1억9360만원부터이며, 하이데커 모델이 2억940만원부터다.

기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 63,900 전일대비 800 등락률 +1.27% 거래량 310,859 전일가 63,100 2020.12.09 09:22 장중(20분지연) 관련기사 '삼일천하' 위기 코스피 2700시대, "더 갈 수 있다"[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태 close 관계자는 "그랜버드 프라이버시 31은 코로나 시대에 맞춰 탑승객의 독립된 공간을 최대한 확보해 고객이 안전하고 편안하게 차량을 이용할 수 있게 했다"며 "이동 감소로 어려움에 처한 대형버스 시장의 수요 확대에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr