홍준표 "野 공수처법 개악 막는척 하는 시늉만…들러리 행세"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표가 야당을 '들러리'로 표현하며 "고위공직자범죄수사처(공수처)법 개악은 막는 척 하는 시늉만으로 시간을 보내고 있다"고 비판했다.

홍 전 대표는 9일 페이스북을 통해 "40여년 전 신군부가 등장할때 국보위 정국의 데자뷰를 보는 듯한 느낌이 드는 요즘 세모 정국"이라며 이같이 말했다.

그는 "국보위 처럼 민주당은 의회를 장악해 세상을 친북 좌파의 천국으로 제도적으로 만들어 가고 있다"며 "들러리 야당인 민한당 행세를 하고 있는 지금의 야당은 경제 억압 3법은 민주당과 공조하고 중대 재해법은 정의당과 공조하고 공수처법 개악은 막는척 하는 시늉만으로 시간을 보내고 있다"고 말했다.

홍 전 대표는 "'세상이 왜이래' 라는 한탄이 곳곳에서 쏟아지는데 여의도 정치판은 한가한 정치쇼만 난무한다"며 "하기사 그때 국보위 청동시대에도 세상은 돌아 갔는데 이 미쳐가는 세상도 '이 또한 지나가리로다'라는 자조섞인 말로 견뎌야 할까"라고 반문했다.

