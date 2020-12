쿠팡 "글로벌 물류 전문가 양성한다"

'로지스틱스 리더십 프로그램' 선보여

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 풍부한 현장경험과 실력을 갖춘 글로벌 물류전문가 양성을 위해 '쿠팡 로지스틱스 리더십 프로그램'을 선보인다고 9일 밝혔다.

새롭게 선보이는 이 프로그램은 쿠팡의 인재 양성 코스로 채용과 현장 교육이 결합됐다. 대상자에게는 1년간 쿠팡 물류의 전영역을 경험할 수 있는 '인텐시브 커리어 코스 프로그램'이 제공된다. 물류시설 및 라스트마일 네트워크 설계부터 물류 프로세스 혁신, 로지스틱스 프로세스 개선을 통한 고객경험 최적화, 운송 사이클 관리 및 전략수립, 배송 경로 및 분류 시스템, 라스트마일 자동화 전략 수립 및 운영까지 고객이 로켓배송 상품을 주문한 후 배송이 완료되기까지 모든 과정을 경험하며 물류 분야 차세대 리더로 성장할 수 있다.

물류 분야 경력자가 아니라도 이번 프로그램에 참여할 수 있다. 최소 5년 이상 경력자로 다양한 산업에서 끊임없이 도전하며, 복잡한 문제를 해결해 본 경험이 있는 학사 학위 이상 소지자는 누구든 지원 가능하다. 채용규모는 최소 두 자릿수 수준이다.

입사지원부터 면접까지 모든 과정은 온라인으로 진행된다. 서류전형은 이달말에 마감되며 이후 전화면접과 화상면접이 이어진다. 최종 합격자는 내년 1분기 중 입사 예정이다. 오는 23일에는 프로그램에 대한 자세한 정보와 직무 소개를 위한 온라인 설명회도 진행된다. 실제 쿠팡에서 근무하고 있는 물류전문가와 채용 담당자가 쿠팡 로지스틱스의 역할과 조직문화, 로지스틱스 리더십 프로그램 커리큘럼 등을 공유한다.

조앤 토마스 쿠팡 채용 담당 시니어 디렉터는 "쿠팡 로지스틱스는 고객이 주문한 상품이 배송되기까지 모든 순간을 책임지며, 로켓배송을 완성하는 핵심적인 역할을 수행한다"며 "쿠팡의 혁신을 위한 노력과 전국을 잇는 물류인프라는 글로벌 물류 전문가가 되기 위한 경험과 지식을 쌓는데 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr