옵티머스 펀드 이관...가교 운용사 설립에 무게

[아시아경제 박지환 기자] 5000억원대 사모펀드 환매중단 사태가 발생한 옵티머스자산운용의 펀드 이관 방안으로 가교 운용사'(배드 뱅크) 설립 가능성이 높아지고 있다.

9일 금융당국과 금융투자업계에 따르면 금융감독원과 판매 증권사, 사무관리회사, 수탁사, 회계법인 등은 최근 3차까지 진행된 협의체 회의를 통해 옵티머스 펀드 이관·회수 방안 등을 논의했다.

금감원은 그동안 NH투자증권으로의 이관이 가장 합리적인 방안이라는 입장을 유지해왔다. 하지만 NH투자증권이 협의체 논의 과정에서 줄곧 반대 의견을 고수하면서 판매사들이 공동으로 참여하는 가교 운용사 신설 방안이 대안으로 떠오른 상태다.

NH투자증권은 자신들도 옵티머스 사기 범죄의 피해자라는 점, 수탁사인 하나은행 및 사무관리회사인 예탁결제원 등 '다자 책임'이 불거진 점 등을 주장하고 있는 것으로 전해졌다. 최다 판매사인 NH투자증권이 펀드 이관에 난색을 표하면서 펀드 판매액이 훨씬 작은 다른 판매 증권사들이 펀드 자산 이관·회수 책임을 떠맡을 가능성은 거의 없는 상황이다.

옵티머스 펀드 판매액은 NH투자증권이 4327억원으로 가장 많다. 전체 환매 중단 금액 가운데 84%에 이른다. 그 다음으로 하이투자증권(325억원), 한국투자증권(287억원), 케이프투자증권(148억원) 등이다.

향후 협의체 논의에서는 가교 운용사 신설과 관련해 구체적인 논의가 이뤄질 전망이다. 옵티머스 펀드 자산을 넘겨받을 주체 결정이 선행돼야 자산 회수 및 옵티머스자산운용에 대한 등록 취소 등 제재 절차도 본격화될 수 있다.

앞서 라임자산운용 펀드의 경우에도 라임 펀드 판매사들이 공동으로 설립한 가교운용사인 '웰브릿지자산운용'에 인계된 바 있다.

