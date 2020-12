"70년대 가격보다 더 싸게"…위메프, 희망가격 프로젝트 공개

추억 속 가격 보다 최대 20% 할인…고객이 희망하는 파격가 찾기 프로젝트

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 고객이 원하는 가격 찾기 프로젝트를 진행한다. 고객의 요구에 맞는 상품과 가격을 제공한다는 취지다. 위메프는 10일 하루 동안 '희망가격 프로젝트' 1탄, '라떼는 말이야'를 오픈하고 인기 식품 4종을 70년대 추억 속 가격보다 더 할인된 가격에 선보인다고 9일 밝혔다.

희망가격 프로젝트는 좋은 품질의 상품을 고객이 희망하는 가격에 맞춰 소개하는 시리즈 기획전이다. 각 회차별 다른 콘셉트로 차별화된 가격 전략을 선보인다. 프로젝트의 첫 시작인 '라떼는 말이야' 기획전에서는 각 상품별 옛 가격을 소개하고 이보다 더 저렴한 가격에 상품을 판매한다. 70년대 기준 가격 대비 최대 20% 할인한 가격으로 구매할 수 있다. 해당 상품은 모두 무료 배송한다.

김승태 위메프 전략소싱팀장은 "좋은 상품을 좋은 가격에 제공하는 위메프의 차별화된 특가 노하우에 옛 추억 속 가격 스토리텔링을 더했다"며 "앞으로 진행할 희망가격 프로젝트 2, 3탄도 좋은 상품만 엄선해 파격적인 가격에 선보일 것"이라고 말했다.

