미국과 AI, 양자기술 표준협력 강화…포럼 개최

국표원, '2020 한-미 표준 포럼' 개최

[아시아경제 문채석 기자] 우리나라와 미국 전문가들이 인공지능(AI), 양자기술, 미래차 등 첨단산업 분야 표준화 협력 방안을 논의하기 위해 머리를 맞댄다.

산업통상자원부 국가기술표준원은 9일 오전 9시30분부터 서울 JW 메리어트 호텔에서 '2020 한-미 표준 포럼'을 연다고 밝혔다. 양국 첨단산업 표준 전문가 30여명이 참가한다.

조 바티아 미국 표준원(ANSI) 회장은 환영사를 통해 "한-미 표준 협력이 한-미 간 무역을 지원하고 발전시킬 수 있다"며 "세계 상품 수출의 93%가 표준의 영향을 받는 만큼 표준화는 세계 기업의 성장과 산업 발전을 촉진시킬 수 있다"고 말했다.

우태희 대한상공회의소 부회장은 축사를 통해 한-미 양국 간 표준 협력의 중요성과 기술 공유 필요성을 강조하며 "우리나라 기업의 표준 협력 참여를 적극 독려하겠다"고 했다.

제임스 김 주한미국상공회의소 회장도 한-미 양국 관계의 중요성과 한-미 간 협력의 필요성을 다시 한 번 강조하며 포럼 개회를 축하할 예정이다.

정연욱 성균관대 교수는 첫 기조강연에서 우리나라의 양자기술 현황과 미래 전략을 소개하고, 양자기술의 공동 연구 및 표준화 공조 방안, 한-미 협력의 필요성을 강조한다.

필립 웬블롬 인텔 표준정책 이사 겸 정보기술(IT) 국제표준 기술위원 의장은 '미국의 기업 경쟁력과 표준'에 대해 발표한다.

정현석 유엘 코리아 사장은 시험·인증을 통한 다양한 적합성평가 사례를 소개한다. 적합성평가가 기술 혁신을 지원하며 무역을 촉진할 수 있다는 메시지를 전한다.

윌리엄 디압 AI 국제표준 기술위원회 의장은 미국의 AI 표준화 전략과 한-미 협력 방안을 발표한다.

기조 강연 이후엔 AI·양자기술·미래차 3개 분야 심야 패널 토의가 영상으로 진행된다.

이승우 국표원장은 "포럼을 계기로 양자기술, AI, 미래차 등 첨단산업 분야의 표준 협력을 더욱 강화할 것"이라며 "나아가 저탄소·탄소중립 분야로 표준 협력을 확대해 미국과 친환경 표준화 공조 체제를 구축해 나가겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr