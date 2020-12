대한항공, 기업혁신대상 대통령상 수상…여객기를 화물기로 '역발상'

[아시아경제 김혜원 기자] 대한항공은 8일 대한상공회의소에서 열린 제27회 기업혁신대상 시상식에서 대통령상을 받았다고 밝혔다.

대한항공은 여객기를 화물 전용 항공기로 개조한 역발상 전략으로 흑자를 달성하는 등 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기를 신속히 대응한 점에서 높은 평가를 받았다.

대한항공은 코로나19 여파로 각국 항공기 운항이 멈추고 여객 수요가 감소하는 위기에서 화물 운송에 역량을 집중한 결과 올해 2분기와 3분기 연속 흑자를 달성했다. 올해 10월까지 대한항공 누적 화물 수송량은 약 120만t을 기록했다.

IT 기술을 활용해 언택트(비대면) 업무 환경을 구축한 점도 높은 평가를 받았다.

우기홍 대한항공 사장은 시상식에서 "위기 극복을 위한 전 임직원의 동참과 희생이 있었기에 값진 성과가 가능했다"며 "포스트 코로나 시대를 선도하는 글로벌 항공사로 발전해 나가겠다"고 말했다.

