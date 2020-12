개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태

코스닥도 2% 넘게 흘러내려

[아시아경제 이민우 기자] 가파르게 상승하던 코스피가 급제동했다. 하루 만에 1.6%가량 하락하며 2700선이 무너지기 직전까지 주저앉았다.

8일 코스피는 전날보다 1.62%(44.51포인트) 내린 2700.93에 마감했다. 이날 약보합 출발한 이후 낙폭을 키워가며 2700선 붕괴 직전까지 하락한 것이다. 지난 4일 사상 최초로 진입한 '2700시대'가 3일만에 끝날 위기에 처했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수를 끌어내렸다. 각각 8456억원, 2752억원을 순매도했다. 반면 개인은 1조1287억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락했다. 의약품 업종의 낙폭은 -7.58%에 달했다. 이어 비금속광물(-2.68%), 제조업(-1.98%), 운수장비(-1.92%), 전기가스업(-1.68%) 등의 순이었다. 기계(0.65%), 섬유·의복(0.62%), 통신업(0.34%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 553,000 전일대비 7,000 등락률 +1.28% 거래량 591,058 전일가 546,000 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감 close (1.2%)를 제외한 모든 종목이 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 350,000 전일대비 53,500 등락률 -13.26% 거래량 4,541,181 전일가 403,500 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫'코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아 close 의 낙폭이 13.2%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 828,000 전일대비 52,000 등락률 -5.91% 거래량 397,769 전일가 880,000 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아삼성바이오 신임 대표이사에 존 림 부사장 내정 close (-5.9%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 186,500 전일대비 7,000 등락률 -3.62% 거래량 3,165,699 전일가 193,500 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아[오늘 핫이슈 종목 총정리] 삼성전자, 녹십자 등 우량종목 급상승 원인 분석 close (-3.6%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 374,500 전일대비 10,500 등락률 -2.73% 거래량 763,917 전일가 385,000 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아카카오, 최근 5일 개인 32만 8244주 순매도... 주가 37만 7000원(-2.08%)日구경하고 면세쇼핑…대기업 면세점 3社 파격할인 전쟁 close (-2.7%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 3,000 등락률 -2.54% 거래량 4,517,931 전일가 118,000 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복반도체! 초호황기 시대! 단숨에 급등하는 관련 株! 강하게 터진다!상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫' close (-2.5%), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 63,100 전일대비 1,500 등락률 -2.32% 거래량 2,876,945 전일가 64,600 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아코스피 시총 상위 10종목, 전체의 48% 차지…2005년 이후 최고치 close (-2.3%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,700 전일대비 1,200 등락률 -1.65% 거래량 24,838,158 전일가 72,900 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복반도체! 초호황기 시대! 단숨에 급등하는 관련 株! 강하게 터진다!정부의 대책! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 백신 당장 확보시켜! 단숨에 급등합니다! close (-1.6%) 등의 순이었다.

코스닥의 낙폭은 더욱 컸다. 전날 대비 2.16% 덜어진 906.84에 장을 마친 것이다. 개장 당시 분위기는 나쁘지 않았다. 강보합 출발하며 장 초반 933.14까지 올라가기도 했다. 2000년 10월 '닷컴버블' 붕괴 이후 최고치였다. 하지만 정점을 기록한 뒤 가파르게 하락, 하루 최저가로 마감하게 됐다.

역시 외국인과 기관의 매도세가 두드러졌다. 외국인은 1253억원, 기관은 481억원을 순매도했다. 개인은 2082억원을 순매수했다.

하락한 업종이 다수였다. 유통업의 낙폭이 -11.85%로 독보적이었다. 이어 운송장비·부품(-4.05%), 제약(-3.46%), 기타서비스(-2.50%), 통신장비(-1.72%) 등의 순이었다. 반면 인터넷(5.59%), 종이·목재(1.66%), 오락·문화(1.60%) 등은 상승했다.

시총 상위 10위 업종도 대부분 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 143,100 전일대비 28,700 등락률 -16.71% 거래량 14,115,000 전일가 171,800 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복셀트리온헬스케어, 주가 15만 6000원.. 전일대비 -9.2%상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫' close 는 무려 16.7% 떨어졌다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 131,000 전일대비 21,800 등락률 -14.27% 거래량 2,153,789 전일가 152,800 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복제넥신, 투자자 검색 급증... 주가 14만 2400원(-6.81%)코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아 close (-14.2%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 204,500 전일대비 32,300 등락률 -13.64% 거래량 2,970,136 전일가 236,800 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.23%코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아 close (-13.6%) 등도 큰 폭으로 하락했다. 이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 97,200 전일대비 9,100 등락률 -8.56% 거래량 2,205,384 전일가 106,300 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아에이치엘비, 주가 10만 700원.. 전일대비 -5.27% close (-8.5%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 170,700 전일대비 3,600 등락률 -2.07% 거래량 512,126 전일가 174,300 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승 close (-2.0%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 206,500 전일대비 2,800 등락률 -1.34% 거래량 1,408,088 전일가 209,300 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감코스피, 오후 들어 오름세 전환…코스닥은 1%대 상승 close (-1.3%) 등의 순이었다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 239,300 전일대비 2,800 등락률 +1.18% 거래량 98,084 전일가 236,500 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아개인 1조원어치 싹쓸이…코스피 2745.44로 장 마감 close (1.1%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 148,900 전일대비 900 등락률 +0.61% 거래량 435,893 전일가 148,000 2020.12.08 15:30 장마감 관련기사 2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아코스피, 사상 첫 2700선 돌파… 코스닥 7일 연속 상승 close (0.6%)은 올랐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr