靑, 국정 지지율 질문에 "심기일전해야 한다고 생각"

"文대통령 국정지지율 일희일비하지 않겠다"…코로나19 확산세 차단 주력, 방역 '유종의 미' 다짐

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 문재인 대통령의 국정지지율 하락에 대한 질문을 받고 "심기일전해야 한다고 생각한다"고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 8일 기자들과 만나 "심기일전해야 한다고 생각한다"면서 "답은 나와 있고 그렇게 문제를 풀어나가고 있다"고 말했다. 강 대변인은 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등 문제 등 지지율 하락의 원인에 대한 질문을 받고 이렇게 전했다.

청와대는 여론조사 지지율에 일희일비하지 않겠다는 원칙을 강조하면서도 국민의 마음을 얻기 위한 노력을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

강 대변인은 "지지율은 오르기도 하고 떨어지기도 하니까 일희일비할 필요는 없을 것"이라고 말했다.

다만 강 대변인은 "어제 대통령도 국민의 삶과 안전을 지키기 위해 방역에 총력을 기울여 코로나 확산세를 차단하겠다고 했다"고 강조했다. 강 대변인은 "마지막 고비를 잘 넘겨서 방역에서 유종의 미를 거두고, 한발 앞서서 새로운 도전에 맞설 수 있게 심기일전해서 나아가겠다"고 덧붙였다.

한편 청와대는 국회가 고위공직자범죄수사처(공수처) 처리 문제를 놓고 대치 상황을 이어가는 것과 관련해서는 언급을 자제했다. 청와대 핵심 관계자는 "국회 법률안 통과 절차나 현재 상황에 드릴 말씀이 없다"고 말했다.

