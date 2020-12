[아시아경제 권재희 기자] 8일 중국 인민은행은 위안화를 절상고시했다. 인민은행은 이날 오전 달러-위안 거래 기준환율을 전장대비 0.06% 내린 6.5320위안에 고시했다.

