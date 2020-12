롯데카드, 금융권 최초 계정계 시스템 클라우드 전환 성공

대고객 채널 시스템에 이어 코어 업무 시스템까지 클라우드 전환

디지털 시대에 필요한 선제적 대응력 및 역량 확보



[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 디지털 시대에 필요한 선제적 대응력과 역량 확보를 위해 코어 업무 시스템인 계정계 시스템을 클라우드로 전환하는데 성공했다고 8일 밝혔다.

롯데카드는 2018년 7월 고객의 다양한 니즈에 대응하기 위해 고객이 외부에서 롯데카드를 이용할 때 접하는 홈페이지, 애플리케이션(앱), 각종 페이 서비스 등 ‘채널계 시스템’을 클라우드로 전환했다. 올해는 고객, 심사, 신용, 회계, 청구, 입금 등 모든 카드 업무가 수행되는 핵심 시스템인 ‘계정계 시스템’까지 클라우드로 성공적으로 전환했다.

이번 전환을 통해 롯데카드는 급변하는 금융시장 환경에 보다 민첩하게 대응할 수 있는 확장성과 유연성을 확보했으며, 전체적인 서비스 품질 향상을 통해 고객들에게 보다 안정적인 서비스 제공할 수 있게 됐다.

롯데카드는 채널계 클라우드 전환 이후 2년 간 트래픽이 약 5배 증가했으나 자원 최적화를 통해 단 한 번의 증설없이 운영해 약 40%의 운영 비용 절감 효과를 얻었다고 설명했다.

롯데카드 관계자는 “‘긴급재난지원금’ 신청 당시 인프라를 클라우드로 적시 지원해 수십만 명의 신청자들이 몰렸을 때도 접속 대기 없이 안정적으로 해당 서비스를 이용할 수 있었다”며 “앞으로도 유연하고 탄력적인 클라우드 환경을 바탕으로 대고객 서비스 향상에 힘쓰겠다”고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr