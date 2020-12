이재오 "김종인 사과, 당을 민주당에 갖다 바치는 것"

[아시아경제 강주희 기자] 이재오 국민의힘 상임고문은 7일 이명박·박근혜 전 대통령의 과오에 대해 대국민 사과를 하겠다고 밝힌 김종인 국민의힘 비상대책위원장을 향해 "사과는 김종인이 해야 한다"고 말했다.

친이(이명박 전 대통령)계 좌장격인 이 상임고문은 이날 자신의 유튜브 방송 '이재오의 와이러니'에서 "김 위원장은 사과할 것이 많다"라며 이 같이 지적했다.

이 상임고문은 김 위원장의 국가보위비상대책위원회 참여 전력과 금융비리 사건에 연루된 적이 있다는 점, 더불어민주당 비상대책위원장을 맡아 문재인 대통령 당선을 도운 일 등 3가지를 언급하며 "이 세 가지는 오늘날 이 나라의 민주주의 발전에 크게 걸림돌이 된 사건"이라고 비판했다.

이 상임고문은 "당사자가 무엇인가 잘못했다고 반성해야 사과를 하는 것"이라며 "이 전 대통령은 구속되면서 몸은 구속해도 진실은 구속할 수 없다고 했고, 본인은 기회가 되면 재심을 요구하고 있다. 박 전 대통령은 1~3심을 받지 않았다. 본인이 억울하다는 것 아니냐"고 말했다.

이어 "사과는 당사자가 하는 것으로 이 전 대통령과 박 전 대통령이 석방되고 본인들이 자유의 몸이 돼 생각해보니 잘못한게 있다고 생각되면 하는 것"이라며 "김 위원장이 사과를 하려면 위임을 받아야 한다"고 지적했다.

이 상임고문은 끝으로 "이것은 국민의힘 비대위원장이라는 자리를 이용해 당을 민주당에 갖다 바치는 것"이라며 "당의 정통성을 깔아뭉개는 것이다. 김 위원장을 사과를 못하면 (비대위원장을) 그만두겠다고 협박하는데 그만둬야 한다"고 말했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr