[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 7일 오후 여의동에 위치한 ‘코리아에셋투자증권’을 방문, 그간 구정에 지속적으로 협조해온 점과 코로나19 방역, 지역경제 살리기 등 다양한 협력사업에 적극 헌신한 노력에 감사의 마음을 전했다.

이 날 채현일 구청장은 코리아에셋투자증권 기동호 대표와 간담회 자리에서 포스트 코로나 시대에 대비한 지역경제 활성화 협력 및 상생방안에 대한 논의를 이어갔다.

채현일 구청장은 “지역 발전을 위한 깊은 관심과 협조에 진심으로 감사드리며, 코리아에셋투자증권과 함께 더욱 다양한 사회공헌활동과 지역경제 활성화 정책을 펼쳐나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr