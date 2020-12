장제원 "김종인, 의원들 반대에도 사과 강행…국민의힘이 '사당'인가"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 김종인 비상대책위원장의 두 전직 대통령 관련 사과에 대해 "명백한 월권"이라며 비판했다.

장 의원은 7일 페이스북을 통해 "김 위원장이 당내 최다선 의원을 비롯한 많은 의원들과 당원들이 반대하는 당의 과거에 대한 사과를 강행하려고 한다"며 이같이 말했다.

그는 "절차적 정당성도, 사과 주체의 정통성도 확보하지 못한 명백한 월권"이라며 "'국민의힘'은 김 위원장의 사당이 아니고 의원들과 당원들이 김 위원장의 부하가 아니다"라고 지적했다.

장 의원은 "정통성없는 임시기구의 장이 당의 역사까지 독단적으로 재단할 권한을 가지고 있지 않다"며 "단 한번의 의원총회도 거치지 않은 사과가 절차적 정당성을 가진 사과일 수는 없다"고 말했다.

그는 김 위원장이 '이 당에 올 때부터 사과예고를 했다'고 한 데 대해서도 "누구한테 언제 예고했나"며 "언론이나 혹은 최종적으로 김 위원장을 모시고 왔던 주호영 원내대표 등 그 누구로부터도 '이 당에 올 때부터 (사과) 예고'를 듣지 못했다"고 지적했다.

장 의원은 "사과가 취임의 조건이었다면, 애당초 김 위원장은 이 당에 오지 못했을 것"이라며 "민주당의 폭주를 막는데 당력을 집중시켜야 할 시기에 비대위원장이 나서 당의 분열만 조장하는 섣부른 사과 논란만 벌이고 있으니 참담한 심정"이라고 토로했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr