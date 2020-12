현대차 이어 기아차도…美서 화재 위험으로 29만 5000대 리콜 결정

[아시아경제 최은영 기자] 기아자동차가 엔진 멈춤 또는 화재 위험 때문에 미국에서 자동차 29만5000대를 리콜한다. 현대자동차가 비슷한 이유로 12만 9000대 리콜 결정을 내린 지 하루 만이다.

5일(현지시각) 주요 외신은 기아차가 엔진 정지와 화재 가능성을 이유로 차량 29만 5000대를 리콜한다고 전했다.

리콜 대상은 2012∼2013 쏘렌토, 2012∼2015 포르테와 포르테 쿱, 2011∼2013 옵티마 하이브리드, 2014∼2015 쏘울, 2012 스포티지 등이다.

기아차는 전날 미국 규제 당국인 도로교통안전국(NHTSA)이 공개한 문서를 통해 "제조 결함은 발견되지 않았다"면서도 "화재 발생 위험을 줄이기 위해 이번 리콜을 결정했다"고 설명했다. 기아차는 오는 1월 27일부터 소유주에게 리콜 사실을 통지하고, 미국에서 차량 29만5000대를 리콜할 예정이다.

딜러들은 엔진 연료, 오일 누출 여부를 검사하고 필요한 경우 교체하게 된다. 기아차는 노크 센서 프로그램 업데이트도 준비하고 있다.

외신은 이번 리콜이 기아차와 현대차가 고장이 날 수 있는 엔진을 장착한 차량 100만여대의 리콜을 연기한 혐의로 미국 고속도로교통안전청(NHTSA)으로부터 총 1억3700만 달러 상당의 과태료와 성능 개선 투자를 명령받은 지 일주일 만에 이뤄졌다고 전했다.

앞서 NHTSA는 지난해 현대차와 기아차가 생산한 차량의 엔진 화재 조사에 착수한 바 있다. 당시 차량 소유주들로부터 화재 3100여건, 부상 103명, 사망 1명 등의 민원이 제기됐다.

NHTSA 조사 결과에 따라 현대차는 전날 엔진 고장으로 미국에서 차량 12만 9000대를 리콜한다고 발표했다. 리콜 대상은 2012년 싼타페, 2015∼2016년 벨로스터, 2011∼2013년과 2016년 쏘나타 하이브리드 등이다.

NHTSA는 이들 차종의 커넥팅 로드 베어링이 일찍 마모돼 엔진 손상을 초래할 가능성이 있다고 봤다. 이로 인해 엔진이 꺼지고, 기름이 뜨거운 표면 위로 누출돼 화재 위험이 높아질 수 있다는 것이다.

한편 지난달 27일 NHTSA는 현대차와 기아차에 각 5400만달러(599억여원), 2700만달러(299억여원) 등 총 8100만달러(약 899억여원)의 과징금을 부과했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr