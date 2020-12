중기부, 中企 제조데이터 세계 선도 위해 독일과 '맞손'

중기부 산하 스마트제조혁신추진단-독일 연방경제부 산하 엘엔아이 4.0(LNI 4.0)간 협약 체결

우리 중소기업 제조데이터 분야 세계 선도 위해 독일과 국제협력 기반 마련

[아시아경제 김철현 기자] 중소 제조기업이 스마트제조혁신으로 제조 경쟁력을 강화, 제조데이터 분야에서 세계를 선도할 수 있도록 정부가 독일과 본격적인 협력에 나섰다. 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 4일 여의도 소재의 켄싱턴 호텔에서 산하기관인 중소기업스마트제조혁신추진단과 독일 연방경제부 산하 엘엔아이 4.0(LNI 4.0)이 4차산업 분야 협력을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관의 협약식은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 온라인으로 진행됐으며, 중기부 박영선 장관과 독일 연방 경제부의 페터 알트마이어 장관이 참석하고 인더스트리 4.0의 창시자로 세계적인 석학으로 알려진 독일공학한림원의 헤닝 카거만 회장이 사회를 맡았다.

이번 협약을 통해 양국은 디지털 비즈니스 모델 개발, 스마트 제조분야 국제표준 개발 및 실증, 인공지능, 5세대 통신 등 다양한 분야에서 협력을 추진하게 된다. 중기부는 한국의 5세대 통신 인프라를 활용해 스마트공장이나 제조데이터 센터를 구축하고 제조역량 우위에 있는 전자나 금형·프레스 등 제조 공용장비 관련 업종의 국제표준 개발도 협력해 나갈 계획이다. 중소기업이 제조데이터를 거래하거나 활용할 경우 특정 국가나 특정 플랫폼에 종속되지 않도록 유럽연합(EU)이 추진 중인 '가이아엑스(GAIA-X)' 프로젝트에 참여하는 방안도 긴밀히 협의해 나가기로 했다.

중기부는 2021년부터 본격 가동될 클라우드 기반 인공지능 제조플랫폼(KAMP) 구축에도 독일과의 협력 성과를 적극 활용할 계획이다. 박영선 중기부 장관은 "이번 협약은 우리 중소기업이 디지털 전환을 통해 제조경쟁력을 강화하기 위한 국제적인 협력기반을 마련한 데 의미가 있다"고 설명했다. 박 장관은 이어 "제조데이터를 통해 얻는 이익을 기업에 되돌려 주는 '마이제조데이터'가 제대로 작동하려면 참여기업들이 서로 간에 합의한 규칙에 따라 기여한 만큼 이익을 가져가는 공정한 거래환경 조성이 중요하다"며 "양국간 협력으로 제조데이터를 자유롭고 투명하게 공유하고 거래하는 환경이 조성돼 소수가 데이터를 독점하는 플랫폼 경제에서 누구나가 쉽게 참여하는 개방적인 프로토콜 경제로의 패러다임 전환을 뒷받침하는 계기가 마련될 것"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr