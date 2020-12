[아시아경제 황윤주 기자]

<신규 선임>

◇이사

▶재경실장 정순욱(鄭淳旭)

▶부산공장 생산담당 남돈우(南敦祐)

<승진>

◇이사→상무

▶후판영업담당 이대식(李大植)

▶인천공장 생산담당 장선익(張先翼)

▶ 봉형강영업담당 권오윤(權五胤)

<보직변경>

▶상무 하성국(河成國) : 봉형강영업2팀장 ? 구매실장

▶상무 이대식(李大植) : 후판영업팀장 ? 후판영업담당

▶상무 장선익(張先翼) : 경영전략팀장 ? 인천공장 생산담당

▶상무 권오윤(權五胤) : 봉형강영업1팀장 ? 봉형강영업담당

▶이사 주장한(朱張漢) : 냉연도금생산팀장 ? 부산공장 관리담당

▶이사 김도연(金度延) : Luxteel영업팀장 ? 냉연영업담당

▶이사 김상재(金相材) : 봉형강생산팀장 ? 포항공장 생산담당

[인터지스]

<승진>

◇이사→상무

▶컨테이너영업본부장 정광식(鄭光植)

