[아시아경제 오주연 기자] 한송네오텍 한송네오텍 226440 | 코스닥 증권정보 현재가 2,515 전일대비 45 등락률 -1.76% 거래량 5,938,599 전일가 2,560 2020.12.03 14:05 장중(20분지연) 관련기사 한송네오텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.12%한송네오텍, 주가 2570원.. 전일대비 -3.2%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-11월30일 close 은 최영묵 대표이사 추가 선임에 따라 최영묵·이대식 각자대표 체제로 변경됐다고 3일 공시했다.

