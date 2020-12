[아시아경제 조성필 기자] 고기영 법무부 차관이 1일 사의를 표명했다.

법무부는 이날 오후 "고 차관이 사표를 제출했다"며 "후임 인사를 조속히 실시할 예정"이라고 밝혔다. 앞서 고 차관은 이날 오후 서울행정법원이 윤석열 검찰총장에 대한 직무배제 효력을 중단하는 결정을 내리자 곧바로 사의를 밝힌 것으로 알려졌다. 법무부가 윤 총장에 대한 검사징계위를 개최하지 못하게 할 목적으로 사의를 밝혔다고 한다.

법무부 차관은 검사징계법상 징계위 당연직 위원으로 참여한다. 추 장관이 징계 청구권자로서 징계위원에서 빠지면서 고 차관이 위원장을 맡을 상황이었다. 하지만 고 차관이 이날 사의를 표함에 따라 당장 징계위 진행에 차질을 빚게 됐다. 한편 법무부는 "심의기일을 연기해달라"는 윤 총장의 요청을 받아들여 당초 2일로 예정됐던 징계위를 오는 4일로 연기하기로 했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr