신세계푸드, ‘편디족’ 공략 박차…판매채널, 신제품 확대

[아시아경제 최신혜 기자] 신세계푸드가 편의점에서 판매하는 디저트를 즐기는 소비자, 일명 ‘편디족’ 공략을 위한 신제품 개발과 판매채널 확대에 박차를 가하고 있다고 30일 밝혔다.

신세계푸드는 꾸준히 늘고 있는 편의점 디저트의 판매량에 주목했다. 신세계푸드에 따르면 이마트24, GS25 등 편의점에서 판매 중인 ‘밀크앤허니’ 디저트의 1~10월 판매량은 전년 동기 대비 44% 증가했다. 이같은 증가세는 카페나 디저트 전문점을 방문하지 않더라도 접근성이 좋은 편의점에서 고급 디저트를 즐길 수 있다는 점이 편의점 주고객층인 젊은 층에게 인식되면서 호응을 얻고 있기 때문으로 분석했다. 특히 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 카페나 베이커리를 찾는 대신 편의점이나 배달 서비스를 통해 디저트를 즐기는 소비자가 증가한 것도 판매 호조의 원인 중 하나로 꼽았다.

먼저 신세계푸드는 편의점 CU와 손잡고 ‘밀크앤허니 포에버 클래식 케이크’ 3종을 첫 출시하며 판매채널 확대에 나섰다. 부드러운 우유 생크림 무스로 우유 아이스크림 맛을 재현한 ‘The 하얀 우유 케이크’, 진한 크림치즈와 레드벨벳 시트가 어우러진 ‘The 빨간 레드벨벳 케이크’, 진한 크림치즈의풍미를 느낄 수 있는 ‘The 노란 리코타 치즈 케이크’ 등 3종으로 트렌디하면서도 대중적인 맛으로 남녀노소 즐길 수 있는 것이 특징이다. 가격은 3200원이다.

판매채널 확대와 동시에 디저트 라인업도 적극적으로 늘리고 있다. 신세계푸드는 이마트24에 포기할 수 없는 두 가지 맛을 한번에 즐길 수 있는 꿀조합 콘셉트로 ‘밀크앤허니 딸기크림 초코케익’과 ‘밀크앤허니 헤이즐넛 초코케익’ 등 디저트 케이크 2종을 출시했다. 각각 꾸덕한 식감의 초코 케이크와 달달한 딸기 크림, 달콤한 초코크림과 은은한 헤이즐넛 크림의 맛이 조화롭게 어우러질 뿐 아니라 핑크와 브라운 컬러의 색감을 극대화 해보고 찍는 즐거움까지 더했다. 가격은 3400원이다.

GS25와는 공동기획을 통해 라임 모히또, 온 더 비치, 깔루아 등 칵테일 3종의 맛을 알코올 향을 넣어 구현한 신제품 ‘밀크앤허니 X 유어스 마카롱에 취한 밤’을 선보였다. 독특한 맛 뿐아니라 편의점에서는 흔히 볼 수 없었던 전통 프렌치 스타일의 마카롱 맛을 구현하기 위해 주기 위해 아몬드 가루에 미국산 홀아몬드까지 갈아 넣은 꼬끄에 진한 가나슈 필링을 샌딩하였다. 가격도 전문점 수준의 마카롱 3개를 3500원이라는 합리적인 가격으로 선보여 가성비를 높였다.

