광주 광산구, 문체부 공공저작물 개방 우수기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구는 27일 문화체육관광부가 주최하고 한국문화정보원이 주관해 서울 동자아트홀에서 열린 ‘2020 공공저작물 이용 활성화 시상식 및 포럼’에서 공공저작물 개방 우수기관으로 선정돼 한국문화정보원장상을 수상했다고 밝혔다.

‘청소년 세계시민교육 프로젝트’의 하나로 양치질, 성평등 등 그림책을 제작해 교육용 등으로 배포하고 있는 광산구는 이 제작물들을 누구나 이용할 수 있도록 구 홈페이지에 무료로 개방해온 점을 높게 평가 받았다.

구는 그림책 3종에 ‘공공누리 정책’ 1유형을 적용해 이용자가 출처표기 후 상업적 이용과 변경 활용도 가능하도록 개방했다.

나아가 홈페이지에 공공누리 적용 간편화 스크립트를 도입해 공공저작물의 온라인 접근성을 강화한 점도 우수한 평가를 받았다.

구 관계자는 “지자체와 청소년, 그림책 작가가 공동으로 제작한 그림책을 누구나 쉽게 무료로 이용할 수 있도록 공공누리 정책을 적극 도입했고, 그림책 제작 참여자들도 이점을 큰 자부심으로 생각하고 있다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr