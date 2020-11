정부 "거리두기 단계조정·추가방역조치, 일요일 결정"(상보)

정부, 거리두기 격상 등 주말까지 전문가·지자체 의견수렴

2단계 수도권 넘어 전국 단위 격상할지 관심

[아시아경제 최대열 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세를 누그러뜨리기 위해 정부가 오는 29일까지 각계 논의를 거쳐 거리두기 단계조정 등 추가 대책을 결정키로 했다. 다만 거리두기에 따른 강제조치보다는 국민 개개인이 자발적으로 모임ㆍ접촉을 줄이는 게 중요하다며 협력해주길 당부했다.

손영래 보건복지부 중앙사고수습본부 전략기획반장은 27일 브리핑에서 "수도권과 전국적 (거리두기) 단계를 어떻게 조정할지, 보다 강화할 필요가 있을지와 세부 방안에 대해 오늘 회의에서 토의했다"며 "그러한 내용에 대해 각계 전문가, 생활방역위원회, 각 지자체 의견을 좀 더 수렴해 결정키로 했다"고 말했다. 이어 "일요일(29일) 중대본 회의에서 최종 결정하는 것을 염두에 두고 오늘, 내일 중 계쏙 의견을 들어볼 것"이라고 덧붙였다.

앞서 수도권이 거리두기 2단계로 격상했고 호남권, 경남권, 강원권 일부에서 1.5단계로 올려 대처해왔다. 최근 일주일간 하루 평균 확진자는 382명 정도로 2단계 격상요건을 갖췄으나 각 권역별로 감염 확산세나 처지가 달라 정부도 고심하고 있다.

정부는 이러한 거리두기 방역조치가 국민 대다수 생활을 제약하고 일선 소상공인ㆍ자영업자 피해로 이어지는 만큼, 겉으로 드러나는 단계 조정에만 관심을 가질 게 아니라 실제 개개인과 사회 구성원의 생활양식을 바꾸는 데도 함께해주길 요청했다.

손 반장은 "거리두기 단계효과는 정부의 강제규제보다는 국민의 자발적 협력과 동참이 절반 이상을 차지한다고 본다"면서 "단계격상은 궁극적으로 사회 변화를 유도하는 것으로 모두가 위기의식을 갖고 위험행동ㆍ활동ㆍ접촉을 줄여두는 것을 상정하면서 조정하는 것"이라고 말했다.

그러면서 "반면 이런 점을 무시하고 단계 격상에 따른 국민공감을 고려하지않고 시급하게 단계를 계속 올려 설사 3단계 조치를 한다고 하더라도 국민이 동참해주지 않는다면 단계 격상의 의미와 효과 자체가 없어진다"고 강조했다.

정부에 따르면 거리두기 2단계 조치로 영업시간을 제한받는 등 피해를 입는 시설이 수도권에만 91만여곳에 달한다. 전국으로 확대하면 203만개다. 우리 주변의 상당수 가게가 힘들어진다는 얘기다.

이틀째 신규 확진자가 500명 넘게 나오면서 생활치료센터 등 환자 치료를 위한 시설확보도 관건으로 떠올랐다. 현재 정부ㆍ지자체가 운영중인 13곳은 3014명 정원에 1623명(전일 기준)이 입실해있어 절반가량은 아직 여유가 있다. 다만 수도권에 환자가 몰리고 있어 다른 권역에 있는 생활치료센터로 보내는가 하면 경기도ㆍ서울에선 어제 오늘 각각 한곳씩 추가로 열었거나 열기로 했다. 경남권은 이달 말께 생활치료센터 한 곳을 열기로 했고 경북권도 협의중이라고 중수본은 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr