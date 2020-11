도봉구, 동절기 대비 건축공사장·재난취약시설 안전 점검

동절기 대비 11월30~12월18일 건축공사장 및 재난취약시설 97개소 일제 점검...공사장 안전관리 실태, 폭설·한파에 대비한 자재·장비 관리 상태 등 집중 점검...겨울철 콘크리트 타설과 공사장 화기취급 등 외부전문가와 합동 점검

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 재난취약시기인 동절기를 대비해 11월30일부터 12월18일까지 구내 건축공사장 및 재난취약시설 97개소에 대한 일제 점검을 실시한다.

주요 점검내용으로는 현장 위험요인을 비롯 동절기 대비 공사장 안전관리 실태, 폭설·한파에 대비한 자재·장비 관리 상태, 구조 부재 균열 및 손상여부 등 월동 대책을 집중 점검, 겨울철 콘크리트 타설과 공사장 화기취급 등에 대해서도 외부전문가와 합동 점검을 실시할 계획이다.

특히, 올해는 코로나19 감염 예방 및 확산방지를 위해 건설현장에서 자칫 방심하기 쉬운 근로자 마스크 착용 여부와 방역수칙 준수 등 건설현장 코로나 대응 가이드라인 준수 여부를 확인하고 현장 지도할 계획이다.

구는 점검 후 경미한 사항은 즉시 시정토록 조치, 사고 발생 위험이 높은 공사장에 대해서는 공사 관계자들이 안전대책을 마련해 위험 요인이 해소될 때까지 중점적으로 관리할 계획이다.

도봉구 관계자는 도시관리국장은 “이번 점검으로 동절기에 발생 가능한 사고의 위험 요인을 사전에 제거해 건설현장의 근로자와 구민의 안전을 보호 하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr