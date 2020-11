분산에너지 송배전 지원제 등 '활성화 로드맵' 설명회

산업부, 에너지공단과 로드맵 온라인 설명회 개최…"연말 발표"

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 한국에너지공단과 27일 오후 2시부터 '분산에너지 활성화 로드맵(안)'에 대한 온라인 설명회를 개최한다고 밝혔다.

올해 말 발표할 예정인 로드맵의 주요 정책 방향을 설명하고, 업계·지방자치단체 등 이해관계자의 의견을 듣는다.

우선 분산에너지의 송배전 편익·변동성 편익 등을 지원하는 제도를 마련한다. 수도권 신규수요를 지역으로 분산하기 위한 제도를 검토한다.

재생에너지 발전량 예측제도 등 시장제도 개편을 추진한다. 전력수급에 따른 조정이 불가능한 재생에너지를 조정 가능한 자원으로 전환할 수 있도록 하기 위해서다.

재생에너지 통합관제시스템 및 공공 에너지저장장치(ESS)를 구축해 계통안정성을 높인다. 재생에너지 잉여전력을 활용하는 그린수소 생산, 전기차 충·방전, 열 저장 등을 개발한다.

기초 지자체 단위의 맞춤형 마이크로그리드 구축을 지원한다. 지역에너지센서 신설을 추진할 예정이다. 분산 에너지 시스템을 지역이 주도할 수 있도록 돕는 것이다.

김정일 산업부 에너지혁신정책관은 "최근 우리나라의 2050 탄소중립 선언으로 분산에너지 시스템 구축은 선택이 아닌 필수가 됐다"며 "미래의 에너지 시스템은 모든 에너지 소비자가 인근에서 저탄소에너지를 생산·소비·거래하는 방향으로 나아갈 것"이라고 언급했다.

김 정책관은 "정부는 선진국형 분산에너지 시스템을 구축해 에너지 신산업을 육성하고, 새로운 일자리 창출을 적극 지원할 것"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr