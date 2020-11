보성군 여성단체협의회, 김장김치·쌀 나눔 봉사 ‘훈훈’

겨울철 조손 가족 57세대에 전달





[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군은 지난 25일 보성군 여성단체협의회(회장 이영미) 주관으로 겨울철 저소득 조손 가족 김장김치·쌀 나눔 행사를 했다고 26일 밝혔다.

이날 봉사에 참여한 회원들은 직접 담근 김장김치와 쌀(20kg/57포대)을 조손가정 57세대에 방문해 전달했다.

벌교읍 회정리 서 모 할머니는 “김장이 큰 걱정이었는데, 이렇게 챙겨주시니 마음이 든든하다”며 고마운 마음을 전했다.

이영미 회장은“코로나19로 모두가 힘든 시기에 이렇게나마 이웃을 도울 수 있어 몸은 힘들지만 즐겁게 봉사를 실시했다”고 말했다.

한편, 보성군 여성단체협의회는 8년째 겨울철 경제적으로 어려움을 겪고 있는 저소득 조손가정과 함께한 김장 봉사를 실시해오고 있다.

이날 봉사는 코로나 1.5단계에 따른 사회적 거리 두기 및 방역수칙을 준수해 진행됐다.

