[아시아경제 배경환 기자] 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 17,000 전일대비 50 등락률 +0.29% 거래량 439,113 전일가 16,950 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 롯데관광개발, 여행 테마 상승세에 3.45% ↑롯데관광개발, 주가 1만 5200원 (1.67%)… 게시판 '북적'롯데관광개발, 오명 사외이사 신규 선임 close 은 운영자금 조달을 위해 CCG Investment Asia가 설립한 특수목적회사(SPC)를 대상으로 1000억원 규모의 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 26일 공시했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr