LG하우시스, 임원 인사 단행…상무 3명 신규선임

LG하우시스가 상무 신규 선임 3명 등에 대한 승진 인사를 발표했다.

LG하우시스는 2021년도 정기 임원인사에서 권상무 상무(주방욕실 사업부장), 임석규 상무(특판담당), 박영태 상무(품질담당) 등 3명을 신규 선임했다고 26일 밝혔다.

LG하우시스 관계자는 "이번 임원인사는 사업환경 변화와 성과주의를 종합적으로 고려했다"며 "이번 인사를 통해 고객 중심 회사로 전환하기 위한 조직역량을 제고해 인테리어 사업을 본격 전개하고, 고부가 건장재 제품의 시장 확대를 강화할 것"이라고 밝혔다.

