[아시아경제 차민영 기자] 롯데그룹은 고수찬 롯데건설 부사장(58)을 롯데지주 커뮤니케이션실장에 내정했다고 26일 밝혔다.

고수찬 커뮤니케이션실장 부사장은 1987년 롯데햄우유에 입사했으며 롯데건설 특수사업 및 전략기획, 경영지원, 주택사업본부 등을 거쳤다. 2015년에는 롯데그룹 정책본보 운영팀에서도 근무했다.

▶1962년생 ▶강원대 식품공학 ▶1987년 롯데햄우유 마케팅부 ▶1995 롯데건설 특수사업, 개발 ▶2010년 롯데건설 전략기획부문장 ▶2015년 롯데그룹 정책본부 운영3팀장 ▶2017년 롯데건설 경영지원본부장 ▶2019년 롯데건설 주택사업본부장

