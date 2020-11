[아시아경제 박지환 기자] 성도이엔지 성도이엔지 037350 | 코스닥 증권정보 현재가 4,225 전일대비 65 등락률 +1.56% 거래량 161,645 전일가 4,160 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 성도이엔지, 한원로지스와 582억 규모 계약 체결성도이엔지, 1200억원 규모 공급계약 체결성도이엔지, 토빅스와 207억원 규모 공장 신축 close 는 26일 한원로지스가 하나캐피탈 주식회사외 5개 금융기관으로부터 빌린 980억원에 대한 채무보증을 결정했다고 공시했다.

한원로지스는 성도이엔지가 시공하는 인천 남청라 복합물류단지 2차 신축 프로젝트의 시행사이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr