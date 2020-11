국민의힘, 부동산 현장 행보…김종인 “임대차 3법, 복잡한 문제 야기”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 26일 주택임대차분쟁조정위원회를 방문해 더불어민주당의 임대차 3법 강행에 따른 ‘전월세 대란’ 실태 파악에 나섰다.

김종인 국민의힘 비상책위원장은 이날 오후 서울 서초구에 위치한 주택임대차조정위에서 “정부가 24번이나 부동산 대책을 내놨는데, 오히려 더 복잡해지고 심각해지는 모습”이라며 “최근 임대차 3법을 만들어 임차인·임대인에게 복잡한 문제를 야기 시켜 분쟁의 소지가 더 크지 않나 생각한다”고 밝혔다.

김 위원장은 “정부가 매번 정책을 발표할 때마다 성과를 이루지 못한다. 주택을 갖고 싶어하는 사람, 임차하고 싶은 사람들이 어떻게 갈피를 잡아야 할지 모르는 상황”이라며 “임대차 보호법이 생겨난 다음에 주택임대차조정위는 어떤 역할하고 있는지 상세하게 파악해보려고 방문했다”고 말했다.

이종배 국민의힘 정책위의장은 “임대차 3법이 시행된 이후 변화된 것이 상담에서 계약갱신 종료와 관련된 게 대폭 늘었다. 앞으로도 임차인과 임대인간 갱신에 대해 많은 분쟁이 있을 것 같다”며 “상담이 그대로 조정신청으로 이어지는 건 아니지 않나. 우리가 계속 관찰해볼 부분이라고 생각된다”고 밝혔다.

이 정책위의장은 “임대차 3법을 민주당이일방적으로 통과시키고 나서 많은 혼선이 있다. 전셋값이 치솟고 전세물량이 대폭 줄어서 사람들이 전세를 얻기 어려운 문제들이 있다”며 “국회에서 정책적으로 보완될 수 있도록 (말씀을) 해주면 좋겠다”고 말했다.

