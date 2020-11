[아시아경제 이승진 기자] 롯데그룹은 노준형(52) 롯데정보통신 DT사업본부장 전무를 롯데정보통신 대표이사로 내정했다고 26일 밝혔다.

노준형 대표는 2002년 롯데정보통신에 입사해 2012년 경영지원부문장, 2017년 전략경영본부장, 2019년 DT사업본부장을 역임했다.

▶1968년생 ▶계명대 경영학 ▶2002년 롯데정보통신 입사 ▶2012년 경영지원부문장 ▶2017년 전략경영본부장 ▶2019년 DT사업본부장

