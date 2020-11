123년 전통 소화제 새로운 변신

동화약품 '활명수-유'

[아시아경제 서소정 기자] 최근 날씨가 추워지면서 소화불량을 호소하는 사람들이 늘고 있다. 찬 공기에 노출되면 소화 기관으로 가는 혈류량이 줄어들고, 신체와 내장 기관의 활동성이 떨어지는데 이로 인해 소화불량 증상이 나타날 수 있다.

실제로 최근 3년간 11~1월에 기능성 소화불량으로 병원을 찾은 환자는 월 평균 7만9479명으로 봄철(4~6월) 대비 14% 가량 많았다. 동화약품의 스틱형 파우치 소화제 '활명수-유'는 10mg 용량으로 병 제품(75ml) 대비 획기적으로 용량을 줄여 복용 편의성을 높였다.

육계, 정향, 건강 등 기존 활명수에도 포함돼 있는 9가지 성분을 그대로 함유해 소화불량, 과식, 구토, 식욕감퇴 등에 동일한 효과를 기대할 수 있다.

활명수-유는 물 없이도 복용할 수 있으며, 여행이나 외출 시 휴대가 편하다. 1포에 10ml씩, 총 5개입으로 구성돼 있으며 일반의약품으로 약국에서 구입할 수 있다. 이 제품은 10년 간의 연구 끝에 지난 9월 출시됐다. 제품명 ‘유(遊, 놀 유)’는 ‘놀다, 즐기다, 떠들다, 여행하다’라는 뜻이다.

활명수는 올해 출시 123주년을 맞은 국내 최초의 신약이자 최장수 의약품이다. 동화약품은 다양한 소비자 특성에 맞춰 활명수-유, 미인활명수, 꼬마활명수 등 일반의약품 5종과 의약외품인 까스活(활), 미인活(활) 2종 등 총 7가지 제품을 선보이고 있다.

