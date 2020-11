[아시아경제 김혜원 기자] LG경영개발원은 26일 이사회를 열고 그룹 연수원인 LG인화원을 맡고 있는 이명관 부사장을 사장으로 승진시키는 등 2021년도 정기 임원 인사를 실시했다고 밝혔다.

LG경영개발원은 "이 사장은 LG인화원장으로서 인사와 교육을 연계한 핵심인재 육성 프로그램, 온라인 교육 플랫폼으로의 전환 가속화, 직무별 전문 교육 체계를 강화했다"고 설명했다.

1960년생으로 서울대 철학과와 미국 오하이오주립대 인사관리학 석사 학위를 받은 그는 1987년 럭키로 입사해 ㈜LG 인사팀장(전무)과 LG인화원장을 지냈다.

◆LG경영개발원

◇사장 승진

▲이명관 사장(LG인화원장)

◇전무 승진

▲안준홍

◇상무 선임

▲조재택 ▲임우형 수석연구위원

◆S&I 코퍼레이션

◇상무 선임

▲이서준 ▲정현 ▲한광택

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr