홍남기 "강원형 일자리에 1120억 종합패키지 지원"

[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 상생형 지역 일자리인 '강원형 일자리'에 1120억원의 예산을 지원하겠다는 입장을 밝혔다.

홍 부총리는 26일 '강원형 일자리 선정기념식'이 열린 횡성 우천일반산단 디피코 공장을 방문해 이같이 약속했다. 강원형 일자리는 7개 중소기업이 참여, 총 742억원 투자와 503명의 고용을 통해 전기화물차를 생산하는 사업이다. 지난 10월 20일 광주에 이어 '제2호 상생형 일자리'로 선정됐다.

홍 부총리는 축사를 통해 "강원형 일자리가 완성차 업체와 6개 부품사가 '영업이익 공유'라는 상생협력을 통해 상생형 일자리의 획기적인 모델을 제시했다"며 "중소기업만의 자체기술로 1년만에 초소형 전기화물차 '포트로(POTRO)'를 개발하는 큰 성과를 거뒀다"고 말했다.

이어 "특히 강원도가 앞장서서 횡성에 이클러스터를 조성하고, 임대공장 등 전폭적인 지원을 통해 제조업 불모지에 기업을 유치하는 등 상당한 규모의 전기차사업 투자와 지역일자리를 창출해 냈다"고 평가했다.

홍 부총리는 횡성의 전기차를 비롯한 미래차 산업을 바이오헬스, 시스템 반도체와 함께 우리나라 혁신성장의 3대 핵심산업으로 육성해 나가겠다고 강조했다. 이를 위해 전기 상용차 집중 지원, 충전인프라 보급 등 수요 확충, 미래차 수출 주력화 지원·미래차 중심의 산업생태계(부품·정비·인력 등) 재편 등 지원을 약속했다.

