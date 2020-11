롯데호텔 아카데미, HR 우수성 입증…종합대상 수상

'2020 대한민국 인적자원개발 대상'

[아시아경제 차민영 기자] 롯데호텔은 롯데호텔 서비스 아카데미가 ‘2020 대한민국 인적자원개발 대상’ 시상식에서 종합대상을 수상했다고 26일 밝혔다.

대한민국 인적자원개발 대상은 인사 전문 국내 유일한 상으로 대한민국 관련 업계 발전을 선도한 정부기관, 지자체, 기업체, 교육기관, 교육전문가 등에게 수여한다.

올해 롯데호텔 서비스 아카데미가 수상한 종합대상은 인적자원개발에 대한 철학과 투자, 경영전략 차원의 교육훈련 및 시설, HRD 조직 인력 등 전반적인 HRD 평가항목에서 우수한 평가를 받은 기업들에게 수여하는 상이다.

롯데호텔 서비스 아카데미는 40여년간 국내 호텔 업계를 선도한 롯데호텔의 서비스 노하우를 집대성한 교육기관이다. 글로벌 인재 양성을 위한 서비스 교육과정, 호텔 직무 교육과정, 취업 체험 프로그램 등 체계적인 커리큘럼과 전문 강사진, 서비스 교육에 최적화된 시설 등에서 우수성을 인정받았다.

최근 비대면 교육 활성화와 다양한 교육 프로그램을 개발하는 등 임직원의 역량 개발에 앞장서고 있으며, 식음과 객실 등 현업에서 선발된 80여명의 전문 사내 강사를 양성하고 있다. 매년 6000여명이 서비스 아카데미의 교육과정을 이수하고, 이를 통해 전 세계 32개의 롯데호텔과 리조트에서 세심하고 수준 높은 서비스를 내재화하고 있다. 또한 롯데 그룹 계열사와 외부 교육까지 확대해 국내 서비스 산업 발전을 위한 서비스 교육 전문 기관의 역할을 수행하고 있다.

롯데호텔은 현재 운영 중인 1만여개의 객실을 5년 뒤 약 3만개로 확장한다는 전략을 갖고 있으며, 롯데호텔 서비스 아카데미를 중심으로 적극적인 사업 확대에 필수적인 인재 양성과 HRD 부서의 역량 향상을 통해 게임 체인저로 진화하고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr