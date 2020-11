SKB, '4차 산업시대 시화·반월 공단을 보다' 특집 다큐 선봬

30일 케이블TV 지역채널서 공개

[아시아경제 김흥순 기자] SK브로드밴드는 대한민국 제조업의 미래를 모색하기 위한 특집 다큐멘터리 '4차 산업시대 제조업 시화·반월 공단을 보다'를 30일 케이블TV 지역채널에서 방송한다고 26일 밝혔다.

이번 방송은 '스마트 팩토리'를 통해 제조업 혁신을 이룬 선진국 사례와 우리나라 최초로 스마트 선도 산업단지로 지정된 시화·반월 공단에 입지한 제조 업체들의 변화상을 조명한다.

스마트 팩토리는 디지털 자동화 솔루션과 첨단 정보통신기술(ICT)을 결합해 공장의 생산성과 제품의 품질을 획기적으로 향상시키는 지능형 생산 공장을 뜻한다.

이번 다큐멘터리는 시화·반월 공단을 방송구역으로 하는 지역케이블 방송인 SK브로드밴드 한빛방송이 한국전파방송진흥원의 지원을 받아 자체적으로 기획·제작했다.

본방송은 오후 10시 안산, 시흥, 광명 지역 케이블TV인 한빛방송 지역채널 1번에서 방영한다. 방송 후 B tv, B tv 케이블, SK브로드밴드 지역채널 홈페이지 등에서도 볼 수 있다.

최희재 SK브로드밴드 한빛방송보도제작국장은 "이번 다큐멘터리를 통해 국내 1호 산업단지인 시화·반월 산업단지는 물론 우리나라 제조 산업분야의 성장을 도모할 수 있기를 바란다"고 말했다.

