LG이노텍, 전무 2명·상무 5명 임원 승진 인사

LG이노텍은 26일 이사회를 열고 전무 2명, 상무 5명 등 총 7명 승진을 골자로 한 2021년도 정기 임원 인사를 확정했다고 밝혔다.

LG이노텍 측은 "이번 임원 인사는 철저한 성과주의 인사 원칙을 바탕으로 탁월한 사업 성과와 함께 향후 미래 사업을 이끌어 갈 역량과 성장 잠재력을 종합적으로 고려했다"고 설명했다.

특히 LG이노텍은 미래 준비 및 사업 경쟁력 강화를 위해 사업·연구개발(R&D)·생산·품질 등 사업 현장에서 성과를 거둔 핵심 인재를 임원으로 승진시켜 혁신과 변화를 주도할 수 있도록 했다.

LG이노텍은 테이프 기판 및 포토마스크 사업의 글로벌 1등 지위를 공고히 하고 사업 성장 기반 마련에 크게 기여한 구한모 기판소재사업부 DS(Display Solution)사업 담당 상무를 전무로 승진시켰다.

이와 함께 사업 환경 변화에 선제적으로 대응해 재무구조 안정화를 주도하고 각 사업부를 밀착 지원해 성과 창출에 기여한 김창태 CFO 상무를 전무로 승진시켰다.

또한 고효율 3D센싱모듈 생산 시스템을 구축해 사업 경쟁력을 강화한 고대호 책임과 광학솔루션의 품질 경쟁력을 제고해 사업 성장을 견인한 조성환 책임을 상무로 신규 선임했다.

아울러 테이프 기판의 핵심기술 확보와 선도제품 적기 개발로 사업 성과 확대를 이끈 임준영 연구위원, 차량통신 및 파워사업의 고객과 제품 포트폴리오를 강화해 사업 성장 기반을 마련한 유인수 책임, 사업 경쟁력 제고를 위해 차별화된 기반 기술 확보를 주도한 김민규 연구위원을 상무로 신규 선임했다.

이창엽 LG유플러스 정도경영담당 전무는 경영진단 담당으로 보직 발령했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr