축구의 전설 '마라도나' 별세…전 세계 각지서 애도 이어져

아르헨티나, 시신 대통령궁에 안치 …3일간 국가 애도기간으로 선포

메시 "디에고는 영원하다"

펠레 "친구 잃게돼 슬퍼"

[아시아경제 권재희 기자] 아르헨티나 출신의 전설적인 축구선수 디에고 마라도나가 25일(현지시간) 심장마비로 별세했다. 향년 60세.

이날 클라린 등 아르헨티나 현지 언론에 따르면 마라도나는 오후 수도 부에노스아이레스 근교 티그레의 자택에서 숨졌다. 지난 3일 뇌 경막 아래 피가 고이는 경막하혈종으로 뇌 수술을 받은 후 11일 퇴원해 회복 중이었다. 당시 주치의는 수술이 성공적이었다고 밝힌 바 있다.

현지 언론은 이날 9대의 구급차가 현장에 도착했으나 마라도나의 심장을 다시 뛰게 할 수는 없었다고 전했다.

지난 10월30일 60세 생일을 맞은 마라도나는 자신이 이끌던 팀 힘나시아의 경기를 앞두고 생일축하를 받았는데, 이 자리가 공개석상에서의 마라도나의 마지막 모습이 됐다.

등번호 10번의 마라도나는 브라질의 펠레와 더불어 전 세계에서 가장 위대한 축구선수 중 한 명으로 꼽힌다. 1960년 아르헨티나 부에노스아이레스주에서 태어난 마라도나는 1976년 아르헨티노스 주니어스에서 프로로 데뷔했다. 이후 아르헨티나 보카 주니어스, 스페인의 FC바르셀로나, 이탈리아 나폴리 등을 거쳤다.

화려한 드리블과 왼발 킥을 주특기로 그라운드를 평정한 마라도나는 일찌감치 아르헨티나 국가대표 유니폼을 입었다. A매치 91경기에 출전해 34골을 넣었다. 1986년 멕시코 월드컵에서는 아르헨티나의 우승을 이끌며 국민영웅으로 떠올랐다. 마라도나는 당시 월드컵 MVP로도 선정됐다.

은퇴 후에는 아르헨티나와 중동, 멕시코 등에서 프로팀을 이끌었다. 지난해부터는 아르헨티나의 힘나시아 라플라타 감독을 맡았다.

축구 전설의 별세 소식에 아르헨티나를 비롯해 전 세계 축구계가 슬픔에 빠졌다. 알베르토 페르난데스 아르헨티나 대통령은 3일간의 국가 애도기간을 선포했다. 이 기간동안 마라도나 시신은 부에노스아이레스의 대통령궁에 안치된다.

마라도나와 같은 아르헨티나 출신인 리오넬 메시(FC바르셀로나)는 트위터에 고인의 사진을 올리며 "전설이여 안녕"이라고 작별인사를 고했다. 메시는 "아르헨티나 국민과 축구계에 매우 슬픈 날"이라며 "그는 우리를 떠나지만 디에고는 영원하다"고 썼다.

마라도나와 더불어 전 세계에서 가장 위대한 축구선수로 꼽히는 브라질의 펠레도 "친구를 잃게돼 슬프다"며 "분명히 언젠가 하늘에서 우리가 함께 공을 차게 될 것"이라고 애도를 표했다. 포르투갈 출신 축구 스타 크리스티아누 호날두(유벤투스)도 트위터에 고인과 함께 찍은 사진을 올리며 "오늘 나는 친구와 작별했고, 세계는 영원한 천재와 작별했다"고 적었다.

아르헨티나 출신인 프란치스코 교황도 마라도나의 별세소식에 애도를 표했다. 마테오 브루니 교황청 대변인은 "교황은 마라도나의 별세 소식을 듣고 최근 몇 년 동안 화기애애 한 분위기 속에서 만났던 일을 떠올렸다"며 "교황은 최근 마라도나의 건강이 좋지 않았던 때와 마찬가지로 그를 위해 기도했다"고 전했다.

과거 고인이 몸담았던 팀들도 애도를 표했다. 아르헨티나 대표팀은 트위터를 통해 고인을 추모하며 "축구계 모든 이의 가슴에 영원할 것"이라고 말했다. 마라도나가 1984∼1991년 뛰었던 이탈리아 세리에A의 나폴리는 고인의 별세 소식이 도시와 팀 모두에 "엄청난 충격"이라며 "우리 마음에 영원할 것"이라고 밝혔다. 1982∼1984년 마라도나의 소속팀 스페인 바르셀로나도 "전 세계 축구계의 아이콘"인 고인의 별세를 슬퍼했다. 이날 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에 앞서 고인을 추모하는 시간도 마련될 예정이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr