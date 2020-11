순천시 해룡면, 노인 주거환경 개선 위해 편의시설 설치

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 해룡면은 노인들의 안전한 주거환경을 위해 27세대에 주거안전 편의시설을 설치했다.

주거안전 편의시설 설치사업은 ‘노인 지역사회 통합돌봄 선도사업’의 일환으로 열악한 주거공간에 안전 편의시설을 설치하여 노인이 살던 집에서 안전하고 행복한 노후를 보낼 수 있는 정주여건을 조성하기 위해 대상자별 맞춤형 집수리를 지원하는 사업이다.

이 사업으로 해룡면에서는 거동이 불편하여 낙상 위험이 있는 노인세대 27가구에 안전손잡이 설치, 토방 개선, 미끄럼방지 매트 등을 설치하여 어르신들이 안전한 환경에서 독립적으로 생활할 수 있도록 주거 환경을 개선했다.

해룡면 풍덕마을에 사는 최모 어르신은 “그동안 토방이 높아 마당에 나가기도 쉬운 일이 아니었는데, 토방 앞에 계단을 놓아주고 손잡이를 설치해주니 이제 내 집에서 오래오래 살 수 있겠다.”며 고마움을 전했다.

이강복 해룡면장은 “이 사업은 어르신들이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 서비스를 제공하는 것”이라며, “앞으로도 관내 노인 돌봄 대상을 지속적으로 발굴하여 지역에서 편안한 삶을 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 말했다.

