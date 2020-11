성북구 사랑제일교회에 대한 3차 명도집행이 7시간여 만에 중단됐다. 26일 경찰 등에 따르면 서울북부지법 집행인력 570여명은 이날 새벽 1시쯤부터 교회 시설 등에 대한 강제집행을 시도했지만, 신도들의 반발로 오전 8시 30분쯤 철수했다. 사진은 이날 사랑제일교회로 향하는 골목 모습. /문호남 기자 munonam@

