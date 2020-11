<제44회 국가생산성대회 수상자 명단>

◆정부포상

▶유공자

-금탑산업훈장 : 동희(DONGHEE) 회장 이동호

-은탑산업훈장 : ㈜삼한씨원 회장 한삼화

-산업포장 : 세일정기㈜ 대표 이병주 / (주)국민은행 부행장 이우열

-대통령표창 : 국림피엔텍㈜ 대표 노왕기 / ㈜칸 대표 남종석

-국무총리표창 : PTV Group 회장 최분도

▶종합대상

-대통령표창 : 스템코 대표 엄영하, 이도 히데오 / ㈜마더스제약 대표 김좌진 / 신한카드㈜ 대표 임영진 / 한국에너지기술평가원 원장 임춘택

-국무총리표창 : ㈜푸드나무 대표 김영문, 대전신용보증재단 이사장 송귀성

▶특별상

-대통령표창 : ㈜지슨 대표 한동진(미래 유니콘기업)

-국무총리표창 : ㈜한글과컴퓨터 사장 변성준(4차 산업혁명 선도기업) / 해군 제3수리창 창장 김종필(서비스 우수기업)

▶글로벌생산성대상

-국무총리표창 : ㈜에이스엔지니어링 대표 유대연, 유인선(생산성 강소기업)

◆산업통상자원부장관 표창

-리더십 : 우주종합건설 대표 김영태 / ㈜서진테크 대표 김근만

-고객만족 : 해군 보급창 보급창장 이대준

-혁신경영 : ㈜동방파스텍 대표 지춘남 / 해군 제2수리창 수리창장 김인규

-프로세스 : 건일제약 대표 김영중 / ㈜에스에프시 대표 이정석, 홍정구

-지식경영 : ㈜인더텍 대표 천승호

-4차 산업혁명 선도기업 : ㈜센서뷰 대표 김병남 / ㈜에버스핀 대표 하영빈 / ㈜케이티디에스 대표 우정민 / ㈜토즈 대표 김기태 / ㈜영림원소프트랩 대표 권영범

-서비스 우수기업 : 부산시설공단 이사장 추연길 / 대구시설공단 이사장 김호경 / ㈜루시드프로모 대표 김병수

-생산성 강소기업 : ㈜머신앤비전 대표 하응주 / ㈜씨오텍 대표 김영배 / (주)신유건영 대표 성삭암 / 한승케미칼㈜ 대표 김상수 / ㈜태영금속 대표 변태호 / ㈜하늘기업 대표 이현준 / ㈜로터스엔지니어링 대표 임동일 / ㈜하이리빙 대표 김종관

-미래 유니콘기업 : ㈜오르비스 대표 소수일 / ㈜인텔리빅스 대표 김용식 / ㈜에타솔라 대표 한민

-유공자 : 대중산업㈜ 대표 김백기 / 엘파워텍 대표 이창연 / Sinabro Tiling 대표 민기호 / 제이앤제이패밀리 대표 노현상 / 거산재팬㈜ 대표 이순배 / ㈜아텍스 대표 김해룡 / 삼현씨앤에스㈜ 이사 허근 / ㈜일흥 부장 강명원 / ㈜프로발 실장 노재승 / 해군 제1수리창 팀장 윤두환 / 공군 제82항공정비창 주무관 김영민 / 해군 제2수리창 공장장 정종대 / 육군 종합정비창 주무관 장진수

-기업 부문 대상 : 엘지이노텍㈜ 광학솔루션생산2팀

-공공 부문 대상 : 해군 정비창 함포정비 생산성향상 T/F팀

◆한국생산성본부회장 표창

-4차 산업혁명선도기업 : ㈜고려바이오연구소 대표 허운덕 / ㈜덕산코트랜 대표 강환수

-서비스 우수기업 : ㈜태양기술개발 대표 안규철

-생산성 강소기업 : ㈜울산선박 대표 김종호 / ㈜씨케이엘 대표 박성영 / ㈜현우특수기업 대표 박옥수 / ㈜삼익T.D.F 대표 이방희 / ㈜제이티에스코퍼레이션 대표 허준무 / 국민스틸㈜ 대표 김영상

-서비스 우수기업 : 메타빌드㈜ 대표 조풍연 / 해동엔지니어링 대표 최준호

-생산성 강소기업 : ㈜한국갭이어 대표 최다영 / 의성농산영농조합법인 대표 유명진 / ㈜즐거운밥상 대표 박찬무

-유공자 : ㈜뉴코애드윈드 대표 장민우 / TMK 주식회사 대표 강병수

-기업 부문 : ㈜트래닛 자동차사업부 설계팀(금상) / 스마트전자㈜ 생산팀(은상)

-공공 부문 : 공군 제6탐색구조비행전대 혁신팀(금상) / 해군 제1수리창 선거팀(은상) / 해군 잠수함수리창 Submarine 분임조(은상) / 공군 종합보급창 경영혁신실(동상) / 해군 제2수리창 불사조 분임조(동상) / 포천도시공사 기획평가팀(동상) / 광진구시설관리공단 주차사업팀(장려상) / 해군 제3수리창 연구개발팀(장려상)

