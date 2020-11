아이디어스, 블랙프라이데이 프로모션 실시

[아시아경제 김철현 기자] 온라인 핸드메이드 마켓 '아이디어스'를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 블랙프라이데이를 맞아 이달 30일까지 프로모션을 실시한다고 26일 밝혔다.

아이디어스는 블랙프라이데이 프로모션을 위해 아이디어스 작품과 온라인 클래스를 이용할 수 있는 총 500만장의 쿠폰을 발급할 계획이다. 쿠폰은 모든 고객이 참여할 수 있는 100% 당첨 룰렛 이벤트와, 10만원 이상 구매 고객이 참여할 수 있는 럭키박스 이벤트를 통해 지급되며 최대 100만원권 쿠폰이 제공된다.

가장 큰 혜택이 제공되는 카테고리 기획전은 최소 40%부터 최대 80%까지 할인된 가격에 식품, 액세서리, 패션·뷰티, 리빙·인테리어, 페인팅·문구·공예 분야의 작품을 판매한다. 총 5000여개의 작품이 판매되며 이번에 발급되는 블랙프라이데이 쿠폰으로 중복 할인이 가능하다.

김동환 백패커 대표는 "다양하게 진행되는 이번 블랙프라이데이 프로모션을 통해 더 많은 작가들이 알려지고 핸드메이드가 대중에게 더 친숙해 지길 바란다"며 "작가 및 고객 양측과 긴밀한 소통을 통해 더 나은 서비스를 제공하는데 힘써 나갈 것"이라고 말했다.

