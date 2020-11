"코로나19 여파에도 헬스케어 산업 투자 전망 여전히 밝아"

[아시아경제 이민지 기자] 글로벌 헬스케어 산업이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 위기와 기회를 동시에 경험하고 있으며 다양한 투자 기회를 창출할 것이라는 의견이 나왔다.

26일 슈로더투신운용은 ‘글로벌 헬스케어 시장 전망 분석 보고서'를 통해 코로나19 이후 방역과 예방의 중요성이 대두되면서 혤스케어의 핵심 산업이 예방적 의료와 비대면 의료 등 새로운 패러다임으로 변하고 있으며, 활발히 진행 중인 코로나19 치료제와 백신 연구·개발(R&D)은 헬스케어 산업 투자의 다양성을 가져올 것이라고 전망했다.

슈로더는 현재 글로벌 헬스케어 시장 규모가 약 8조 달러로 추정된다고 분석했다. 헬스케어 산업의 핵심 성장 요인으로 ▲아웃소싱 서비스 시장 확대 ▲의료장비·기기의 개발 ▲우수한 치료 방법 개발을 위한 인수합병(M&A)을 꼽았다.

보고서는 증가하는 규제와 비용 문제로 인해 각국의 의료기관이 아웃소싱 서비스 기업과 긴밀하게 협력하고 있으며, 이를 통해 의료기관은 업무 효율성을 높이는 한편 불필요한 비용을 줄 일 수 있게 되었다고 분석했다. 그에 따라 아웃소싱 서비스 기업의 규모는 빠르게 성장해 2013년 31억 달러에 머물렀던 시장 규모가 2019년 54억 달러, 2020년엔 59억 달러 수준으로 성장할 것으로 예측했다.

코로나 팬더믹은 비대면 의료 시장의 성장도 견인하고 있는 것으로 나타났다. 슈로더는 글로벌 의료장비와 기기 업계가 향후 10년간 상당한 성장을 이룰 것이며, 그 성장을 아시아 시장이 주도할 것으로 전망했다. 슈로더는 신약 개발 시장의 성장성에 대해서도 높게 평가했다. 코로나19의 3차 확산 이후 백신 개발에 대한 관심이 어느 때 보다 높은 만큼 기존 제약사와 새로운 신약 개발사가 시너지를 낼 수 있는 인수합병(M&A)이 활발히 이뤄질 것으로 내다봤다.

슈로더는 글로벌 헬스케어 시장을 예측하면서 다수의 헬스케어 기업이 비상장사인 점을 고려할 때 사모주식이 헬스케어 투자의 큰 기회를 창출할 것으로 전망했다. 현재 헬스케어 산업에는 약 14만6000개의 비상장사가 미국, 유럽, 아시아 지역에 분산되어 있으며, 이는 동일 지역에 약 2700여개 상장기업이 존재하는 것과 상당한 대조를 이루는 만큼 추후 헬스케어 사모주식을 통한 투자 기회 가능성 역시 크다고 분석했다.

슈로더투신운용 관계자는 “헬스케어 산업은 타 산업군과 비교해 경기 영향이 미비하고, 특히 코로나19처럼 비상 상황 발생 시 새로운 가치를 창출해내기에 투자자들의 관심이 높은 산업”이라며 “성장 가능성만큼이나 각종 규제와 이해관계를 잘 알고 있어야 하는 분야인 만큼 투자를 고려할 때 기업 성장 단계에 따른 전략적 제언이 가능한 전문가를 통한 접근이 필요할 것”이라고 말했다.

