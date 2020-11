"2월 대비 9월 배달 라이더 수 53% 증가"

9월 바로고 배달 수행 건수는 1005만건, 2월 대비 45.4%↑

[아시아경제 김철현 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼을 운영하는 스타트업 바로고(대표 이태권)는 26일 한 달에 한 건 이상 배달을 수행한 라이더 수가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 직후인 2월 대비 9월에 53% 증가했다고 밝혔다.

코로나19 여파로 배달 수요가 증가하면서 배달 라이더 일에 나선 이들이 많아졌기 때문인 것으로 분석된다. 실제로 지난 9월 바로고 배달 수행 건수는 1005만 건으로, 2월(691만 건) 대비 45.4% 늘었다.

바로고 라이더가 배달로 벌어들인 수익 역시 매년 크게 늘어나는 가운데, 올해는 4000억 원에 달할 것으로 예상된다. 바로고 라이더의 배달 총 수익은 지난 2018년 1060억원, 지난해 2060억원을 기록했다. 올해 11월 중순 기준 바로고 라이더의 배달 총 수익은 3400억원이었다.

바로고 관계자는 "모든 라이더가 고수익을 벌어들이는 것이 아니기 때문에 더 많은 라이더가 원하는 만큼의 수익을 낼 수 있도록 노력해 나갈 것"이라며 "라이더 수익 증가가 상점주의 비용 부담으로 이어지지 않도록 관련 사업을 지속해서 전개할 예정"이라고 말했다.

