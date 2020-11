금융위 "대한항공·아시아나 합병 불가피…경쟁력 제고에 기여할 것"

[아시아경제 김효진 기자] 도규상 금융위원회 부위원장은 대한항공과 아시아나항공의 합병 추진과 관련해 26일 "항공업의 경쟁력을 제고하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

도 부위원장은 이날 영상으로 개최한 금융리스크 대응반 회의에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 기간산업인 항공업에 심대한 영향을 주고 있다면서 이렇게 언급했다.

도 부위원장은 "항공업의 정상화가 장기화할 우려가 제기됨에 따라 항공업의 생존을 위해 두 항공사의 합병이 추진되고 있다"고 설명하고 구조개편이 신속하고 효율적으로 추진될 경우 양 항공사 및 관계회사 임직원 약 3만7000명, 항공 협력업체 약 6만명 등 다수의 일자리를 지킬 수 있을 것으로 내다봤다.

그는 투자구조에 대한 일각의 우려에 대해 "국유화를 방지하고 효율적 관리를 통해 국내 항공산업의 조기 정상화를 위한 불가피한 선택이라고 알고 있다"면서 "향후 합병 과정에서 투명하고 건전한 경영을 이끌어내고 일자리 및 소비자 편익을 지켜나가도록 해야 할 것"이라고 강조했다.

한편 도 부위원장은 가계대출 증가 등에 따른 시중유동성이 높은 수익률을 쫓아 주식 및 부동산 시장, 최근에는 가상자산으로까지 유입되는 모습을 보였다고 지적했다.

도 부위원장은 그러면서 "가계대출 증가가 우리 경제의 불안요인이 되지 않도록 건전하게 관리하는 한편 고위험 자산으로의 자금유입 동향 등 자산시장의 위험요인을 면밀히 모니터링해 나가겠다"고 말했다.

