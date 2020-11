이철희 "秋, 윤석열 직무배제 잘못…정치적 패착 가능성 있어"

[아시아경제 김영은 기자] 이철희 전 더불어민주당 의원은 25일 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 대한 징계를 청구하고 직무 집행 정지를 명령한 것과 관련해 "심하게 말하면 정치적으로 패착이 될 수도 있다고 본다"고 지적했다.

이 전 의원은 이날 자신이 진행하는 SBS 라디오 '이철희의 정치쇼'에서 "직무 정지까지 간 건 저는 좀 잘못된 거라고 본다"며 이같이 말했다. 다만 "윤 총장이 오해받을 일을 했다는 데는 충분히 긍정하고 저러지 않았으면 좋겠다는 생각은 했다"고 전제했다.

이어 "결국 정치하는 사람이나 정부는 얼마나 국민의 마음을 얻느냐가 핵심인데 (추 장관이 징계 청구로) 윤 총장을 밀어낼 수 있을지는 모르겠지만 저게 마음을 얻을 수 있을까"라며 "자칫 소탐대실이 될 수도 있겠다는 우려를 한다"고 말했다.

이 전 의원은 "주변 얘기를 들어보면 다수는 잘잘못을 따지는 분도 있고 그와 동시에 '너무 피곤하다, 그만 좀 보면 좋겠다'는 분도 있다"고 전했다. 또 윤 총장 직무 정지에 대해 청와대와 추 장관의 교감 여부에 대해서는 "이런 사안은 경험적으로 보면 대통령의 재가가 있으니까 했을 것 아닌가"라고 주장했다.

앞서 추 장관은 지난 24일 윤 총장을 감찰한 결과 중대한 비위 혐의가 확인돼 직무 수행을 더는 용납할 수 없다고 밝혔다. 법무부 장관이 현직 검찰총장의 직무배제를 명령한 것은 헌정 사상 처음이다.

김영은 인턴기자 youngeun928@asiae.co.kr