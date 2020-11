KG동부제철, 냉동 판넬용 신제품 'Snow Crystal 엠보스 강판' 출시

[아시아경제 황윤주 기자] KG동부제철이 항균과 차열 기능을 추가한 냉동 판넬용 'Snow Crystal 엠보스 강판'을 출시, 다시 한 번 칼라강판 시장에서 차별화를 노린다.

KG동부제철은 사이딩 시장에서의 차별화를 위해 나무 무늬의 'Real Wood 엠보스 강판’을 선보인 것을 시작으로 2019년에는 건축물 외관 시공 시 고질적으로 발생했던 웨이브 현상을 해결하기 위해 국내 최초로 가로 무늬 엠보스를 적용한 'NOWAVE 엠보스 강판'을 개발, 시장의 큰 호응을 이끌어낸 바 있다.

여기에 2020년 11월 냉동 판넬용으로 특화된 'Snow Crystal 엠보스 강판'까지 새롭게 출시하며 국내 최다 엠보스 패턴을 보유하게 된 KG동부제철은 명실공히 최고의 엠보스 칼라강판 전문회사로 자리매김하고 있다.

이번에 새롭게 출시한 'Snow Crystal 엠보스 강판'은 차열 기능을 적용하여 일반강판보다 에너지 효율이 뛰어나며, 표면 상 세균을 99.9%까지 억제시킬 수 있는 항균기능을 포함하고 있어 최근 COVID-19로 인해 고객들의 최우선 해결 과제로떠오른 안전에 대한 욕구 또한 충족시킬 수 있는 제품이다.

또 냉동 판넬용으로 제작되는 제품의 특성상 눈(雪)의 결정을 패턴화한 디자인 을 적용하여 외관에서부터 시원한 느낌을 받을 수 있도록 했다.

실제로 'Snow Crystal 엠보스 강판'을 적외선 전구에 15시간 동안 노출시켜 시험한 결과 일반 칼라강판 대비 표면 온도가 3도 이상 차이가 날 정도로 뛰어난 에너지 효율을 입증했으며, 항균 기능 실험에서도 기존 강판에서는 녹농균, 대장균, 황색포도상균 등의 세균이 지속해서 증식되는 반면 항균강판에서는 99.9% 감소되는 효과를 보였다.

KG동부제철 관계자는 "향후에도 엠보스 칼라 전문화를 위해 고객 니즈를 파악하고 이에 걸맞는 신규 엠보스 강판을 지속적으로 개발할 것"이며 "다양한 제품군개발을 통해 경쟁사와의 격차를 더욱 벌리며 국내 건재칼라강판 리더로서의 입지를 굳히겠다"고 강조했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr