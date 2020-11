네이버클라우드, 신규 AI 상품 출시 "감정 분석도 가능"

[아시아경제 부애리 기자] 네이버클라우드가 기능이 업그레이드 된 신규 인공지능(AI) 상품을 출시했다.

25일 네이버클라우드에 따르면 '클로바 AI콜(CLOVA AiCall)'은 국내 최고 수준의 음성인식과 합성, 자연어 처리 등의 AI 기술이 적용됐다.

실제 네이버 고객센터에도 적용된 해당 상품은 상담사의 기본 업무를 지원하는 것은 물론, 고객의 감정 분석, 문서 요약, 상담 내 키워드 추출 등의 기능도 함께 제공해 고품질의 고객 응대가 가능하다.

보험사에 적용된 사례로 고객에게 통지하는 운용현황보고서 등을 받지 못한 고객(반송 대상자)을 '클로바 AI콜'의 AI 에이전트가 파악하고, 고객의 변경된 개인정보를 확인해 해당 자료를 재전송하는 업무까지 가능하다고 회사 측은 설명했다.

새로운 음성인식 기술 'NEST'가 적용된 '클로바 스피치(CLOVA Speech)'상품도 출시됐다. 'NEST'는 정형화되지 않은 장문의 음성을 AI가 자동으로 인식해 텍스트로 변환해주는 기술이다. AI 기술을 통한 자동 딕테이션 기능을 제공하고, 방송 영상 또는 오디오 클립과 같이 길이가 긴 음성을 텍스트로 변환해 준다.

안미영 네이버클라우드 수석은 "클로바 스피치는 미디어, 전화 녹취 등 자유로운 대화를 인식하는 데 특화돼 이미 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 능동감시대상자를 확인하고 관리하는 클로바 케어콜·네이버 동영상 뉴스 서비스에 적용되어 서비스 품질을 높이는 역할을 하고 있다"며 "앞서 출시한 '클로바 AI콜'과의 연동은 물론, 고품질의 음성 인식 기술이 필요한 곳에 효과적으로 활용될 수 있도록 지속적인 지원을 이어나갈 계획"이라고 밝혔다.

