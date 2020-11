LG디스플레이, 유망 스타트업 손잡고 OLED기반 콘텐츠 개발 박차

LG디스플레이, '2020 오픈 이노베이션 포럼 아이디어 공모전’ 5개월간 진행

최종 선발 스타트업, 정부의 사업화 지원금 1억원도

[아시아경제 이기민 기자] LG디스플레이가 스타트업과 함께 스마트 홈을 실현시켜 줄 유기발광다이오드(OLED) 기술 기반의 새로운 콘텐츠 개발에 적극 나선다.

LG디스플레이는 차세대 OLED 기술을 토대로 혁신적인 라이프 스타일을 선도할 스타트업을 찾기 위해 ‘Home Life’를 주제로 ‘2020 오픈 이노베이션 포럼 아이디어 공모전’을 지난 7월부터 약 5개월간 진행해왔다고 26일 밝혔다.

2020 오픈 이노베이션 포럼 아이디어 공모전은 새로운 아이디어를 통해 OLED의 활용가치를 높여 미래 먹거리를 찾고, 대기업이 우수 스타트업 성장을 지원해 상생 협력하는 차원에서 진행됐다,

이번 공모전에는 스타트업 80여곳이 지원해 열띤 경쟁을 벌였다. 이들 기업 가운데 서류 심사와 온라인 해커톤을 거쳐 삶을 더욱 편리하고 풍성하게 해줄 혁신적인 콘텐츠를 제안한 ㈜로하, 더패밀리랩, ㈜올블랑, ㈜버시스, 예스튜디오, 브이터치, ㈜비주얼, ㈜볼라 등 총 8개의 스타트업이 선정됐다.

LG디스플레이는 선정된 스타트업의 아이디어 제품화를 위해 전담 멘토를 배정, 주1회 이상 컨설팅회의를 진행하고 실현 가능성을 검증하는 등 적극 협력했다. 향후 본격적인 제품 출시, 국내 외 전시회 진출 및 판로 개척 등 사업활성화도 지원할 계획이다.

또한 LG디스플레이는 스타트업과의 협업으로 상생의 기반을 마련하고 새로운 시장을 개척해 나간다는 방침이다. 최종 선정된 스타트업 3곳은 중소벤처기업부로부터 각각 개발 지원 자금 1억원도 받게 된다.

이날 진행된 데모데이에서는 OLED 기반의 스마트 홈 콘텐츠로 스마트 베드에서 OLED 디스플레이로 사용자의 건강 상태를 체크하고 쌍방향 소통 채널을 제공하는 시니어 관리 플랫폼, 가족 구성원 별 맞춤 운동 처방 서비스, 운동과 식단을 연계한 맞춤형 1:1 헬스 케어 콘텐츠 등이 시연됐다.

전성훈 LG디스플레이 사업개발담당 상무는 "OLED의 혁신 가치는 새로운 사용 경험을 창출할 수 있는 콘텐츠를 통해 더욱 구체화 될 것"이라며 "특히 최근 비대면 기술에 대한 높은 관심과 소비자들의 OLED에 대한 기술 이해도 높아짐에 따라 이번에 선보인 콘텐츠들의 사업화도 빠르게 진행될 것으로 기대된다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr